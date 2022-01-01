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Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Арт. О00000032902
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Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Арт. О00000032902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Да
|
Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы. Кожух является опциональным дополнением и поставляется отдельно.
Преимущества
- Два режима сварки MIG и MMA – позволяют работать с изделиями и конструкциями из цветных и черных металлов средних и малых толщин
- Ручная настройка тока, напряжения и индуктивности дуги обеспечивают возможность установки наиболее оптимальных сварочных характеристик, в зависимости от рабочих условий
- Два цифровых дисплея – для одновременного отображения напряжения и тока облегчают настройку и контроль основных параметров сварки
- 2-тактный/4-тактный режим работы горелки обеспечивают высокую производительность и удобство формирования коротких и длинных швов
- Компактный корпус с подающим механизмом открытого типа удобен в переноске по рабочей площадке
- Розетка 36В обеспечивает возможность подключения обогревателя редуктора