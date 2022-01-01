Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А

Преимущества

Два режима сварки MIG и MMA – позволяют работать с изделиями и конструкциями из цветных и черных металлов средних и малых толщин

Ручная настройка тока, напряжения и индуктивности дуги обеспечивают возможность установки наиболее оптимальных сварочных характеристик, в зависимости от рабочих условий

Два цифровых дисплея – для одновременного отображения напряжения и тока облегчают настройку и контроль основных параметров сварки

2-тактный/4-тактный режим работы горелки обеспечивают высокую производительность и удобство формирования коротких и длинных швов

Компактный корпус с подающим механизмом открытого типа удобен в переноске по рабочей площадке

Розетка 36В обеспечивает возможность подключения обогревателя редуктора

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы. Кожух является опциональным дополнением и поставляется отдельно.