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Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
90 933 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Арт. О00000032902
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3, без кожуха, 380В, 50–250А

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90 933 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000032902

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
90 933 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250M-3 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы. Кожух является опциональным дополнением и поставляется отдельно.

    Преимущества

    • Два режима сварки MIG и MMA – позволяют работать с изделиями и конструкциями из цветных и черных металлов средних и малых толщин
    • Ручная настройка тока, напряжения и индуктивности дуги обеспечивают возможность установки наиболее оптимальных сварочных характеристик, в зависимости от рабочих условий
    • Два цифровых дисплея – для одновременного отображения напряжения и тока облегчают настройку и контроль основных параметров сварки
    • 2-тактный/4-тактный режим работы горелки обеспечивают высокую производительность и удобство формирования коротких и длинных швов
    • Компактный корпус с подающим механизмом открытого типа удобен в переноске по рабочей площадке
    • Розетка 36В обеспечивает возможность подключения обогревателя редуктора