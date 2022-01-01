Преимущества

Высокая производительность – при сварочном токе до 350А позволяет эффективно применять сварочные проволоки от 0.8 до 1.2 мм, покрытые электроды любого диаметра

Модульная конструкция – значительно расширяет радиус рабочей зоны, позволяя производить процесс сварки и настройку параметров на расстоянии от источника тока

Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток, обо всём остальном позаботится высокоскоростной контроллер

4-х роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки

Встроенная розетка для редуктора с подогревателем 36B

Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus – это промышленный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки, работающий в паре с компактным и мощным 4-роликовым подающим устройством. Модель идеально подходит для сварки ответственных крупногабаритных конструкций в строительстве, производстве и ремонте в таких отраслях, как судостроение, энергетика, химическая и нефтяная промышленности и многих других. КЕДР AlphaMIG-350S Plus оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи проволоки в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы. Аппарат имеет высокую степень защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать его в самых суровых условиях.