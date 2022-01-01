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Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
    Арт. О00000026165
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
    Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus
      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus

      Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026165

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный источник Кедр AlphaMIG-350S Plus – это промышленный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки, работающий в паре с компактным и мощным 4-роликовым подающим устройством. Модель идеально подходит для сварки ответственных крупногабаритных конструкций в строительстве, производстве и ремонте в таких отраслях, как судостроение, энергетика, химическая и нефтяная промышленности и многих других. КЕДР AlphaMIG-350S Plus оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи проволоки в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы. Аппарат имеет высокую степень защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать его в самых суровых условиях.

        Преимущества

        • Высокая производительность – при сварочном токе до 350А позволяет эффективно применять сварочные проволоки от 0.8 до 1.2 мм, покрытые электроды любого диаметра
        • Модульная конструкция – значительно расширяет радиус рабочей зоны, позволяя производить процесс сварки и настройку параметров на расстоянии от источника тока
        • Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток, обо всём остальном позаботится высокоскоростной контроллер
        • 4-х роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки
        • Встроенная розетка для редуктора с подогревателем 36B