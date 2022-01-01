Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами подходят для сварки металлов. Толщина рабочих деталей может быть различной. Аппарат не требует дополнительной настройки, имеет небольшой вес, может работать продолжительное время без перерывов. Для сварки используются штучные электроды, можно подключать дополнительные комплектующие.

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