Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс

Преимущества

Функции Hot Start и Antistick

Регулировка форсажа дуги

100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А

Сварка TIG - опционально. Для этого нужно приобрести специальную вентильную горелку

Отключаемая система VRD

Простота управления

Компактный корпус и малый вес инвертора Сварог ARC 205 В TECH Z203 НАКС РФ 93824

Сварочный инвертор Сварог ARC 205 В TECH Z203 НАКС РФ 93824 представляет собой аппарат для ручной дуговой, а также аргонодуговой сварки (опция). Устройство имеет высокую степень защиты и предназначено для профессионального использования. Данная модель оснащена цифровым дисплеем, а также функциями VDR, Hot Start и Antistick.