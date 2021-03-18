Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
5.0
1
28 880 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Арт. X131102225
5.0
1
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс

Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X131102225
5.0
1

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
8.3
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог ARC 205 В TECH Z203  НАКС РФ 93824 представляет собой аппарат для ручной дуговой, а также аргонодуговой сварки (опция). Устройство имеет высокую степень защиты и предназначено для профессионального использования. Данная модель оснащена цифровым дисплеем, а также функциями VDR, Hot Start и Antistick.

    Преимущества

    • Функции Hot Start и Antistick
    • Регулировка форсажа дуги
    • 100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А
    • Сварка TIG - опционально. Для этого нужно приобрести специальную вентильную горелку
    • Отключаемая система VRD
    • Простота управления
    • Компактный корпус и малый вес инвертора Сварог ARC 205 В TECH Z203  НАКС РФ 93824