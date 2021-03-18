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Сварочный инвертор Сварог ARC 205 B (Z203) Накс
Арт. X131102225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный инвертор Сварог ARC 205 В TECH Z203 НАКС РФ 93824 представляет собой аппарат для ручной дуговой, а также аргонодуговой сварки (опция). Устройство имеет высокую степень защиты и предназначено для профессионального использования. Данная модель оснащена цифровым дисплеем, а также функциями VDR, Hot Start и Antistick.
Преимущества
- Функции Hot Start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- 100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А
- Сварка TIG - опционально. Для этого нужно приобрести специальную вентильную горелку
- Отключаемая система VRD
- Простота управления
- Компактный корпус и малый вес инвертора Сварог ARC 205 В TECH Z203 НАКС РФ 93824