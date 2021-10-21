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Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Арт. X131102212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|8.3
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203) - это аппарат с силой сварочного тока до 200 А, который можно использовать для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Инвертор отличается высокой степенью защиты и обладает набором дополнительных функций для комфортной работы.
Преимущества
- Работа от просаженной сети 160-270 В
- Функции Hot Start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- 100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А
- Сварка TIG
- Отключаемая система VRD
- Простота управления
- Возможность подключения пульта ДУ
- Компактные размеры, малый вес