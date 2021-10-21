Преимущества

Работа от просаженной сети 160-270 В

Функции Hot Start и Antistick

Регулировка форсажа дуги

100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А

Сварка TIG



Отключаемая система VRD

Простота управления

Возможность подключения пульта ДУ

Компактные размеры, малый вес

Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203) - это аппарат с силой сварочного тока до 200 А, который можно использовать для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Инвертор отличается высокой степенью защиты и обладает набором дополнительных функций для комфортной работы.Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).