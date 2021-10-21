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Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
4.7
10
25 839 ₽
25 880 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Арт. X131102212
4.7
10
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)

Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)

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  • -41 ₽
25 839 ₽
25 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X131102212
4.7
10

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
8.3
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -41 ₽
25 839 ₽
25 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203) - это аппарат с силой сварочного тока до 200 А, который можно использовать для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Инвертор отличается высокой степенью защиты и обладает набором дополнительных функций для комфортной работы.

    Преимущества

    • Работа от просаженной сети 160-270 В
    • Функции Hot Start и Antistick
    • Регулировка форсажа дуги
    • 100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А
    • Сварка TIG
    • Отключаемая система VRD
    • Простота управления
    • Возможность подключения пульта ДУ
    • Компактные размеры, малый вес
    Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).