Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электросварочное оборудование

Аппараты плазменной резки

Найдено: 35 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аппараты плазменной резки в городе Ярославль по цене от 19190 до 356750 рублей. В наличии более 35 наименований. Аппараты плазменной резки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Установка СВАРОГ TIG MMA 160
41 930 ₽
Установка СВАРОГ TIG MMA 160
Установка СВАРОГ Tech TIG 200 P E101
79 079 ₽
Установка СВАРОГ Tech TIG 200 P E101
Установка СВАРОГ Tech TIG 315 P E103
121 449 ₽
Установка СВАРОГ Tech TIG 315 P E103
Резак плазмотрон СВАРОГ CS 50 IVT6807
16 087 ₽
Резак плазмотрон СВАРОГ CS 50 IVT6807
Установка СВАРОГ TIG 250 P E102
118 299 ₽
Установка СВАРОГ TIG 250 P E102
Резак плазмотрон СВАРОГ CS 101 IVT6957
21 708 ₽
Резак плазмотрон СВАРОГ CS 101 IVT6957
Резак плазмотрон СВАРОГ CS 81 IVT6907
16 878 ₽
Резак плазмотрон СВАРОГ CS 81 IVT6907
Инвертор плазменной резки СВАРОГ CUT 45 REAL L207
24 539 ₽
Инвертор плазменной резки СВАРОГ CUT 45 REAL L207
Инвертор плазменной резки Aurora AIRHOLD 45 26928
24 500 ₽
Инвертор плазменной резки Aurora AIRHOLD 45 26928
Инвертор плазменной резки КЕДР UltraCUT-40
33 910 ₽
Инвертор плазменной резки КЕДР UltraCUT-40
Установка СВАРОГ TIG 200 REAL
25 640 ₽
Установка СВАРОГ TIG 200 REAL
Инвертор плазменной резки СВАРОГ CUT 70 REAL
58 109 ₽
Инвертор плазменной резки СВАРОГ CUT 70 REAL
Аппарат плазменной резки СВАРОГ CUT 70
81 180 ₽
Аппарат плазменной резки СВАРОГ CUT 70
Аппарат плазменной резки СВАРОГ CUT 160
356 750 ₽
Аппарат плазменной резки СВАРОГ CUT 160
Аппарат плазменной резки КЕДР CUT-40
25 100 ₽
Аппарат плазменной резки КЕДР CUT-40
Резак плазмотрон Best Plasma 722333
20 825 ₽
Резак плазмотрон Best Plasma 722333
Резак плазмотрон Trafimet ERGOCUT A 101
9 775 ₽
Резак плазмотрон Trafimet ERGOCUT A 101
Инверторная установка для резки и сварки СВАРОГ CUT 100
122 490 ₽
Инверторная установка для резки и сварки СВАРОГ CUT 100
Инверторная установка для резки и сварки CUT 160 IGBT
139 650 ₽
Инверторная установка для резки и сварки CUT 160 IGBT
Резак плазмотрон Сварог CS 141 6м IVT6509
13 485 ₽
Резак плазмотрон Сварог CS 141 6м IVT6509
Резак плазмотрон Сварог CS 70 IVT6877
10 235 ₽
Резак плазмотрон Сварог CS 70 IVT6877
Плазмотрон Сварог CS 101 12м IVT7957
16 985 ₽
Плазмотрон Сварог CS 101 12м IVT7957
Инвертор плазменной резки ТСС PRO CUT-40
22 200 ₽
Инвертор плазменной резки ТСС PRO CUT-40
Аппарат плазменной резки AURORA AIRHOLD 42
21 500 ₽
Аппарат плазменной резки AURORA AIRHOLD 42
Инверторная установка для резки и сварки Сварог TIG 200 P REAL
59 699 ₽
Инверторная установка для резки и сварки Сварог TIG 200 P REAL
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
66 900 ₽
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
85 800 ₽
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
118 500 ₽
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
200 800 ₽
Инвертор плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
Резак плазмотрон Ресанта 71/6/6
9 958 ₽
Резак плазмотрон Ресанта 71/6/6