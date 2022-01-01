Аппараты плазменной резки
Найдено: 35 товаров
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- 24 539 ₽26 660 ₽Напряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 45
- -2 121 ₽
- Персональная скидка
- 58 109 ₽61 510 ₽Напряжение питания, В: 380Макс. толщина реза, мм: 20Максимальный ток, А: 60
- -3 401 ₽
- Персональная скидка
- 24 500 ₽Напряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
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- 78 140 ₽Напряжение питания, В: 380Макс. толщина реза, мм: 30Максимальный ток, А: 80
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- 33 910 ₽Напряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
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- 91 661 ₽Напряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 15Максимальный ток, А: 40
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- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 35Максимальный ток, А: 80
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 30Максимальный ток, А: 80
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 16Максимальный ток, А: 60
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 55Максимальный ток, А: 60
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 230Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 380Макс. толщина реза, мм: 22Максимальный ток, А: 60
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 380Макс. толщина реза, мм: 20Максимальный ток, А: 60
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 380Макс. толщина реза, мм: 50Максимальный ток, А: 160
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 380Макс. толщина реза, мм: 55Максимальный ток, А: 160
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 35
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 230Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 35
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 55Максимальный ток, А: 160
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 25Максимальный ток, А: 40
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 20Максимальный ток, А: 60
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 35
- Нет в наличииНапряжение питания, В: 220Макс. толщина реза, мм: 12Максимальный ток, А: 40
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аппараты плазменной резки в городе Ярославль по цене от 19190 до 356750 рублей. В наличии более 35 наименований. Аппараты плазменной резки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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