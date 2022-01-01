Аппараты для плазменной резки применяются разрезания металлических заготовок (из меди и медных сплавов толщиной не более 60 мм, алюминия и алюминиевых сплавов толщиной до 70 мм, и нержавеющей и углеродистой стали – до 60 мм). Характеризуются высокой производительностью. Удобны для фигурного реза, подготовки кромок.

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