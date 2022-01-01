Аппарат плазменной резки Мультиплаз 3500
Арт. 710293
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|380х190х140
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Частота, Гц
|50, 60
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Напряжение сети, В
|220
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Номинальное давление компрессора, мПа
|0.5
- Плазменный аппарат отличается своей простотой и многофункциональностью, за что получил в Женевеглавный приз Всемирного салона изобретений. В мире нет аналогов устройств с таким диапазоном использования.
Преимущества
- Быстро освоить навыки эксплуатации и работать практически со всеми видами металлов и сплавов, в том числе с нержавейкой, которую невозможно обработать при помощи кислородной резки;
- Резать любые негорючие материалы, к которым относится бетон, кирпич, керамика или кварцевое стекло;
- Заменить сразу несколько таких приспособлений, как газовая горелка и термофен, обычную и плазменную сварку, паяльную лампу и электролобзик, вырубные или листовые ножницы;
- Работать без выключения целые сутки, 7 дней в неделю и круглый год.