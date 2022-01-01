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Аппарат плазменной резки Мультиплаз 3500
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Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки Мультиплаз 3500
    Арт. 710293
    Аппарат плазменной резки Мультиплаз 3500

      Аппарат плазменной резки Мультиплаз 3500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 710293

      Характеристики

      Производитель
      		Мультиплаз
      Габариты, мм
      		380х190х140
      Частота, Гц
      		50, 60
      Напряжение сети, В
      		220
      Номинальное давление компрессора, мПа
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плазменный аппарат отличается своей простотой и многофункциональностью, за что получил в Женевеглавный приз Всемирного салона изобретений. В мире нет аналогов устройств с таким диапазоном использования.

        Преимущества

        • Быстро освоить навыки эксплуатации и работать практически со всеми видами металлов и сплавов, в том числе с нержавейкой, которую невозможно обработать при помощи кислородной резки;
        • Резать любые негорючие материалы, к которым относится бетон, кирпич, керамика или кварцевое стекло;
        • Заменить сразу несколько таких приспособлений, как газовая горелка и термофен, обычную и плазменную сварку, паяльную лампу и электролобзик, вырубные или листовые ножницы;
        • Работать без выключения целые сутки, 7 дней в неделю и круглый год.