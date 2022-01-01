Аппарат плазменной резки Мультиплаз 3500

Преимущества

Быстро освоить навыки эксплуатации и работать практически со всеми видами металлов и сплавов, в том числе с нержавейкой, которую невозможно обработать при помощи кислородной резки;

Резать любые негорючие материалы, к которым относится бетон, кирпич, керамика или кварцевое стекло;

Заменить сразу несколько таких приспособлений, как газовая горелка и термофен, обычную и плазменную сварку, паяльную лампу и электролобзик, вырубные или листовые ножницы;

Работать без выключения целые сутки, 7 дней в неделю и круглый год.

Плазменный аппарат отличается своей простотой и многофункциональностью, за что получил в Женевеглавный приз Всемирного салона изобретений. В мире нет аналогов устройств с таким диапазоном использования.