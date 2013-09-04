Газовая сварка и резка металлов осуществляется с применением специального оборудования, детали нагревают до расплавляемого состояния высокотемпературным пламенем. Для работы используются газовые баллоны, редукторы, регуляторы давления, горелки, резаки и дополнительные комплектующие. Оборудование обеспечивает качественную обработку металла.

Газовая сварка и резка металлов осуществляется с применением специального оборудования, детали нагревают до расплавляемого состояния высокотемпературным пламенем. Для работы используются газовые баллоны, редукторы, регуляторы давления, горелки, резаки и дополнительные комплектующие. Оборудование обеспечивает качественную обработку металла.

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