Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочное оборудование

Газосварочное оборудование

331 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Газовая сварка и резка металлов осуществляется с применением специального оборудования, детали нагревают до расплавляемого состояния высокотемпературным пламенем. Для работы используются газовые баллоны, редукторы, регуляторы давления, горелки, резаки и дополнительные комплектующие. Оборудование обеспечивает качественную обработку металла.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газосварочное оборудование в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 331 наименования. Газосварочное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГЗУ 247 (3,2) для сварки и резки
2 565 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГЗУ 247 (3,2) для сварки и резки
Резак газовый ПТК Р3-345П
4 250 ₽
Резак газовый ПТК Р3-345П
Газовый резак Факел РС-3П
8 850 ₽
Газовый резак Факел РС-3П
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 9/9 для сварки и резки
2 880 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 9/9 для сварки и резки
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 6/6 для сварки и резки
2 970 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 6/6 для сварки и резки
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 9/9 для сварки и резки
2 880 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 9/9 для сварки и резки
Сварочная горелка Jet Малютка (0,1,2,3) для сварки и резки
2 980 ₽
Сварочная горелка Jet Малютка (0,1,2,3) для сварки и резки
Сварочная горелка Г2-05 (1,2,3) для сварки и резки
2 590 ₽
Сварочная горелка Г2-05 (1,2,3) для сварки и резки
Баллон газовый пропановый 27 л.
4 108 ₽
Баллон газовый пропановый 27 л.
Аппарат РЕСАНТА САИ 250 ПН
12 411 ₽
Аппарат РЕСАНТА САИ 250 ПН
Газовый резак ОЛИМП Р3-300В
3 180 ₽
Газовый резак ОЛИМП Р3-300В
Газовый резак Автоген-М Маяк-1-01
3 580 ₽
Газовый резак Автоген-М Маяк-1-01
Аппарат MMA РЕСАНТА САИ 190 ПН
9 290 ₽
Аппарат MMA РЕСАНТА САИ 190 ПН
Аппарат РЕСАНТА САИ 220
8 890 ₽
Аппарат РЕСАНТА САИ 220
Аппарат Сварог ARC 200 PRO Z209S
20 819 ₽
Аппарат Сварог ARC 200 PRO Z209S
Газовый резак ДОНМЕТ Р3-300ВУ
4 200 ₽
Газовый резак ДОНМЕТ Р3-300ВУ
Сопло СВАРОГ IVU0662-14
222 ₽
Сопло СВАРОГ IVU0662-14
Мундштук ДОНМЕТ 3П Р300П
130 ₽
Мундштук ДОНМЕТ 3П Р300П
Мундштук для сварки Р3 №4П
74 ₽
Мундштук для сварки Р3 №4П
Мундштук для сварки HARRIS X 501 NX 6
475 ₽
Мундштук для сварки HARRIS X 501 NX 6
Мундштук для сварки coolex X 511 HA 337-4
875 ₽
Мундштук для сварки coolex X 511 HA 337-4
Мундштук для сварки coolex X 511 HP 337-3
975 ₽
Мундштук для сварки coolex X 511 HP 337-3
Манометр к редукторам (2,5 МПа)
450 ₽
Манометр к редукторам (2,5 МПа)
Манометр к редукторам (2,5 МПа)
450 ₽
Манометр к редукторам (2,5 МПа)
Наконечник для сварки ECU 340P241402
92 ₽
Наконечник для сварки ECU 340P241402
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГВП-229
2 575 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГВП-229
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГВП-246
1 480 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГВП-246
Маска сварщика ЛОРД АСФ 4/9-13
3 080 ₽
Маска сварщика ЛОРД АСФ 4/9-13
Маска сварщика Foxweld КОРУНД-2 Карбон 9100V
5 090 ₽
Маска сварщика Foxweld КОРУНД-2 Карбон 9100V
Вольфрамовые электроды WL-20 2.4мм
183 ₽
Вольфрамовые электроды WL-20 2.4мм
Баллон LiteSafe 18 л.
10 500 ₽
Баллон LiteSafe 18 л.
Манометр Vodotok KF-308
310 ₽
Манометр Vodotok KF-308
Газовый резак ПТК Олимп Р1П
2 340 ₽
Газовый резак ПТК Олимп Р1П
Резак газовый РГР-142П 6/9
3 520 ₽
Резак газовый РГР-142П 6/9
Рукав ВРТ, 9 мм, 3 класс
70 ₽
Рукав ВРТ, 9 мм, 3 класс
Рукав ВРТ, 6.3 мм, 2 класс
52 ₽
Рукав ВРТ, 6.3 мм, 2 класс
Рукав ГОСТ 9356
65 ₽
Рукав ГОСТ 9356
Манометр для редуктора 4 атм
300 ₽
Манометр для редуктора 4 атм
Электроды сварочные ESAB ОК 46.00 2.0мм
1 280 ₽
Электроды сварочные ESAB ОК 46.00 2.0мм
Электроды сварочные ESAB ОК 46.00 3.0мм (2,5кг)
1 150 ₽
Электроды сварочные ESAB ОК 46.00 3.0мм (2,5кг)
Баллон газовый пропановый 10 л.
5 250 ₽
Баллон газовый пропановый 10 л.
Баллон LiteSafe 24 л.
10 920 ₽
Баллон LiteSafe 24 л.
Баллон газовый LiteSafe 12 л.
9 800 ₽
Баллон газовый LiteSafe 12 л.
Баллон газовый пропановый 12 л.
3 710 ₽
Баллон газовый пропановый 12 л.
Баллон газовый 50 л.
5 600 ₽
Баллон газовый 50 л.
Баллон 5 л.
3 070 ₽
Баллон 5 л.
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 6/6 для сварки и резки
2 880 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 6/6 для сварки и резки
Газовый резак ПТК Р3-345П
3 200 ₽
Газовый резак ПТК Р3-345П
Газовый резак Автоген М Маяк 2-01
4 460 ₽
Газовый резак Автоген М Маяк 2-01
Газовый резак Факел
7 250 ₽
Газовый резак Факел