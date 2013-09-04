Газосварочное оборудование
331 товар
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- 3 730 ₽Давление газа 1.25 МПа
- 3 250 ₽Давление газа 0.15 МПа
- 3 000 ₽Давление газа 0.3 МПа
- 4 070 ₽Давление газа 0.15 МПа
- 780 ₽M16x1.5LH, 0.14 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- 1 880 ₽Давление газа 0.3 МПа
- 420 ₽Давление газа 1.6 МПа
- -195 ₽
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- 1 480 ₽
- 1 070 ₽Давление газа 0.3 МПа
- 2 820 ₽Давление газа 0.3 МПа
- 3 220 ₽Давление газа 1.25 МПа
- 1 659 ₽1 810 ₽
- -151 ₽
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Газовая сварка и резка металлов осуществляется с применением специального оборудования, детали нагревают до расплавляемого состояния высокотемпературным пламенем. Для работы используются газовые баллоны, редукторы, регуляторы давления, горелки, резаки и дополнительные комплектующие. Оборудование обеспечивает качественную обработку металла.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газосварочное оборудование в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 331 наименования. Газосварочное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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