Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей

Резак пропановый Р1П ПТК Олимп используется при ручной резке низкоуглеродистой стали. Может применяться для разрезания металлолома, заготовок и деталей будущих металлических конструкций. Резак газовый Р1П справится с металлом толщиной до 300 мм. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5191. Отличается надежностью, устойчивостью к обратным ударам. Идеален для работы при температуре воздуха от -20° до +40°С. Купить инжекторный резак Р1П ПТК Олимп можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

Преимущества резака ПТК Олимп Р1П