Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей

Резак ПТК Олимп Р1П
Арт. Ю00000025428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Соединительная резьба
|M16x1.5
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- Резак пропановый Р1П ПТК Олимп используется при ручной резке низкоуглеродистой стали. Может применяться для разрезания металлолома, заготовок и деталей будущих металлических конструкций. Резак газовый Р1П справится с металлом толщиной до 300 мм. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5191. Отличается надежностью, устойчивостью к обратным ударам. Идеален для работы при температуре воздуха от -20° до +40°С. Купить инжекторный резак Р1П ПТК Олимп можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.
Преимущества резака ПТК Олимп Р1П
- Производительный
- Практичный
- Прочный
- Устойчив к обратному удару
- Выполнен по ГОСТу