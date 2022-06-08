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Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
5.0
2
2 340 ₽
Резаки
    Резак ПТК Олимп Р1П
    Арт. Ю00000025428
    5.0
    2
    Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
    Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
    Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
    Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
      Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
      Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
      Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей
      Резак сварочный ПТК Олимп Р1П, для резки металла и сталей

      Резак ПТК Олимп Р1П

      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025428
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Соединительная резьба
      		M16x1.5
      Все характеристики
      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резак пропановый Р1П ПТК Олимп используется при ручной резке низкоуглеродистой стали. Может применяться для разрезания металлолома, заготовок и деталей будущих металлических конструкций. Резак газовый Р1П справится с металлом толщиной до 300 мм. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5191. Отличается надежностью, устойчивостью к обратным ударам. Идеален для работы при температуре воздуха от -20° до +40°С. Купить инжекторный резак Р1П ПТК Олимп можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

        Преимущества резака ПТК Олимп Р1П

        • Производительный
        • Практичный
        • Прочный
        • Устойчив к обратному удару
        • Выполнен по ГОСТу