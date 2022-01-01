Для хранения и транспортировки пропана и других летучих соединений используются баллоны из специальной стали с вентилем. Такая емкость позволяет выдерживать различные виды нагрузок, обеспечивать неизменное состояние содержимого. В каталоге можно выбрать нужный объем емкости.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газовые баллоны в городе Ярославль по цене от 15 до 22630 рублей. В наличии более 48 наименований. Газовые баллоны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.