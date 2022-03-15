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Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
5.0
2
5 190 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
    Арт. X13030666
    5.0
    2
    Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
    Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
    Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
    Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
      Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
      Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
      Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
      Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.

      Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.

      5 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13030666
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Все характеристики
      5 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Баллон Ярпожинвест широко используется в промышленности и частном производстве. С его помощью хранится и транспортируется кислород, применяемый в сферах продовольствия, медицины и фармацевтики, авиации и других областях. Купить кислородный баллон Ярпожинвест будет полезно и мастерам, работающим с металлом: для сварочных работ и пропановой резки металлических листов. Высоколегированная сталь, из которой изготовлен баллон кислородный 10 литров, наделяет его ударопрочными и антикоррозийными свойствами. Также баллон обладает достаточной герметичностью, чтобы сохранять свое содержимое в свежем виде. Примечание: ввиду воспламеняемости кислорода, не рекомендуется допускать резких перепадов температур.

        Преимущества баллона газового кислородного Ярпожинвест:

        • Надежная тара;
        • Долгий срок хранения;
        • Устойчивость к изменению температуры;
        • Выносливость перед внутренними изменениями давления;
        • Многоцелевое и многоразовое применение.

        Комплектация:

        • Баллон;
        • Упаковка.