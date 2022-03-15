Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.
Арт. X13030666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
Баллон Ярпожинвест широко используется в промышленности и частном производстве. С его помощью хранится и транспортируется кислород, применяемый в сферах продовольствия, медицины и фармацевтики, авиации и других областях. Купить кислородный баллон Ярпожинвест будет полезно и мастерам, работающим с металлом: для сварочных работ и пропановой резки металлических листов. Высоколегированная сталь, из которой изготовлен баллон кислородный 10 литров, наделяет его ударопрочными и антикоррозийными свойствами. Также баллон обладает достаточной герметичностью, чтобы сохранять свое содержимое в свежем виде. Примечание: ввиду воспламеняемости кислорода, не рекомендуется допускать резких перепадов температур.
Преимущества баллона газового кислородного Ярпожинвест:
- Надежная тара;
- Долгий срок хранения;
- Устойчивость к изменению температуры;
- Выносливость перед внутренними изменениями давления;
- Многоцелевое и многоразовое применение.
Комплектация:
- Баллон;
- Упаковка.