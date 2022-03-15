Газовый баллон кислородный Ярпожинвест 10 л.

Баллон Ярпожинвест широко используется в промышленности и частном производстве. С его помощью хранится и транспортируется кислород, применяемый в сферах продовольствия, медицины и фармацевтики, авиации и других областях. Купить кислородный баллон Ярпожинвест будет полезно и мастерам, работающим с металлом: для сварочных работ и пропановой резки металлических листов. Высоколегированная сталь, из которой изготовлен баллон кислородный 10 литров, наделяет его ударопрочными и антикоррозийными свойствами. Также баллон обладает достаточной герметичностью, чтобы сохранять свое содержимое в свежем виде. Примечание: ввиду воспламеняемости кислорода, не рекомендуется допускать резких перепадов температур.

Преимущества баллона газового кислородного Ярпожинвест:

Надежная тара;

Долгий срок хранения;

Устойчивость к изменению температуры;

Выносливость перед внутренними изменениями давления;

Многоцелевое и многоразовое применение.

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