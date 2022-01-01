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Газосварочное оборудование

Горелки газовые

Найдено: 62 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить горелки газовые в городе Ярославль по цене от 77 до 11090 рублей. В наличии более 62 наименований. Горелки газовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Аппарат для пайки Kemper 1040A
3 800 ₽
Аппарат для пайки Kemper 1040A
Аппарат для пайки Kemper 1060
3 400 ₽
Аппарат для пайки Kemper 1060
Аппарат для пайки Sturm 5015-KL-02
580 ₽
Аппарат для пайки Sturm 5015-KL-02
Баллон 27 л., пропан
4 108 ₽
Баллон 27 л., пропан
Электроды для сварки СЗСМ МР-3С 3мм, синие
630 ₽
Электроды для сварки СЗСМ МР-3С 3мм, синие
Резак Автоген-М Маяк-1-01
3 580 ₽
Резак Автоген-М Маяк-1-01
Газ баллон Ярпожинвест 10 л
5 190 ₽
Газ баллон Ярпожинвест 10 л
Мундштук ДОНМЕТ 3П Р300П
130 ₽
Мундштук ДОНМЕТ 3П Р300П
Мундштук Р3 №4П
74 ₽
Мундштук Р3 №4П
Мундштук HARRIS X 501 NX 6
475 ₽
Мундштук HARRIS X 501 NX 6
Мундштук Coolex X 511 HA 337-4
875 ₽
Мундштук Coolex X 511 HA 337-4
Плазменный резак СВАРОГ CS 50 IVT6807
16 087 ₽
Плазменный резак СВАРОГ CS 50 IVT6807
Плазменный резак СВАРОГ CS 101 IVT6957
21 708 ₽
Плазменный резак СВАРОГ CS 101 IVT6957
Плазменный резак плазматрон СВАРОГ CS 81 IVT6907
16 878 ₽
Плазменный резак плазматрон СВАРОГ CS 81 IVT6907
Вольфрамовые электроды сварочные WL-20 2.4мм
183 ₽
Вольфрамовые электроды сварочные WL-20 2.4мм
Электроды для сварки СЗСМ УОНИ 13/55 2мм
290 ₽
Электроды для сварки СЗСМ УОНИ 13/55 2мм
Электроды для сварки Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
1 410 ₽
Электроды для сварки Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
Электроды сварочные Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
1 250 ₽
Электроды сварочные Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
Электроды сварочные Esab ОК 53.70 3.2мм
2 385 ₽
Электроды сварочные Esab ОК 53.70 3.2мм
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.0мм
1 280 ₽
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.0мм
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12 1.6мм
490 ₽
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12 1.6мм
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.5мм (5.3кг)
2 491 ₽
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.5мм (5.3кг)
Электроды для сварки Esab OK 46.00 4мм
2 904 ₽
Электроды для сварки Esab OK 46.00 4мм
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12 2мм
440 ₽
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12 2мм
Электроды сварочные УОНИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
1 125 ₽
Электроды сварочные УОНИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм,1 кг)
430 ₽
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм,1 кг)
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
945 ₽
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
460 ₽
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
Маска сварщика START BASIC 51ST200D
385 ₽
Маска сварщика START BASIC 51ST200D
Баллон 10 л., пропан
5 250 ₽
Баллон 10 л., пропан
Газ баллон LITESAFE 24 л
10 920 ₽
Газ баллон LITESAFE 24 л
Газ баллон LITESAFE 12 л
9 800 ₽
Газ баллон LITESAFE 12 л
Маска сварщика РЕСАНТА МС-1
1 350 ₽
Маска сварщика РЕСАНТА МС-1
Баллон 12 л., пропан
3 710 ₽
Баллон 12 л., пропан
Баллон 50 л., пропан
5 600 ₽
Баллон 50 л., пропан
Газ баллон 5 л
3 070 ₽
Газ баллон 5 л
Резак газовый ПТК Р3-345П
3 200 ₽
Резак газовый ПТК Р3-345П
Аппарат для пайки Сибртех 91442 (1.5 л)
1 799 ₽
Аппарат для пайки Сибртех 91442 (1.5 л)
Электроды сварочные СЗСМ МР-3С, 1кг
240 ₽
Электроды сварочные СЗСМ МР-3С, 1кг
Резак газовый ДОНМЕТ РГР-142А 9/9
4 070 ₽
Резак газовый ДОНМЕТ РГР-142А 9/9
Мундштук Корд №6П
99 ₽
Мундштук Корд №6П