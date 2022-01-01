Газовая горелка применяется для сварки, пайки, нагрева и прочих работ по обработке металлов, для устранения деформаций, подготовки к сварочным работам, наплавке и других видов работ. Отличается высокой мощностью и простотой применения. Функционирует на газовоздушной смеси.

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