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Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
4 028 ₽
4 030 ₽
Горелки газовые
  • Персональная скидка
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Арт. X1193156
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
  • Персональная скидка
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760

Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760

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  • -2 ₽
4 028 ₽
4 030 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1193156

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
2
Диаметр стакана, мм
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 ₽
4 028 ₽
4 030 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пропановая горелка КВТ ПГ 57760 активно применяется для монтажа термоусаживаемых муфт, манжет и разнообразных ремонтных кожухов. Насадка для пайки позволяет использовать прибор для монтажа заземляющего провода. Насадка имеет угол наклона 120° относительно рукоятки, что гарантирует удобство при монтаже. Резьба на выходе - W21.8х1/4LH, позволяющая подключать любые редукторы с накидной гайкой и аналогичной резьбой

    Преимущества

    • Продолжительный срок эксплуатации
    • Эффективность
    • Надежность