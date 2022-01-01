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Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Арт. X1193156
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Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Арт. X1193156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2
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Диаметр стакана, мм
|50
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- Пропановая горелка КВТ ПГ 57760 активно применяется для монтажа термоусаживаемых муфт, манжет и разнообразных ремонтных кожухов. Насадка для пайки позволяет использовать прибор для монтажа заземляющего провода. Насадка имеет угол наклона 120° относительно рукоятки, что гарантирует удобство при монтаже. Резьба на выходе - W21.8х1/4LH, позволяющая подключать любые редукторы с накидной гайкой и аналогичной резьбой
Преимущества
- Продолжительный срок эксплуатации
- Эффективность
- Надежность