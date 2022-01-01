Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760

Преимущества

Продолжительный срок эксплуатации

Эффективность

Надежность

Пропановая горелка КВТ ПГ 57760 активно применяется для монтажа термоусаживаемых муфт, манжет и разнообразных ремонтных кожухов. Насадка для пайки позволяет использовать прибор для монтажа заземляющего провода. Насадка имеет угол наклона 120° относительно рукоятки, что гарантирует удобство при монтаже. Резьба на выходе - W21.8х1/4LH, позволяющая подключать любые редукторы с накидной гайкой и аналогичной резьбой