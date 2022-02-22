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Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6
5.0
2
2 880 ₽
Горелки газовые
    Ацетиленовая горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6
    Арт. 71250
    5.0
    2
    Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6

      Ацетиленовая горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6

      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71250
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.41
      Габариты, мм
      		400
      Все характеристики
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 225 6/6 СВ000000626 сваривает металлические детали толщиной от 1 мм до 7 мм в зависимости от выбора наконечника. Прочная конструкция модели гарантирует безопасность эксплуатации. Инжекторный способ подачи ацетилена обеспечивает стабильную работу инструмента. Горелка поставляется с наконечниками №2 и №3, однако ее конструкция дает возможность также применять наконечники других размеров - от №0 до №4

        Преимущества

        • Ручная сварка, пайка и нагрев металла
        • Горючая смесь - кислород и ацетилен
        • Прочная конструкция
        • Небольшой вес
        • Выходное соединение - М12х1.25
        • Диаметр ниппеля - 6/6 мм
        • Длина модели - 400 мм
        • Вентильная система