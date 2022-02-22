Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6

Ацетиленовая горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6
Арт. 71250
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Украина
|
Родина бренда
|Украина
|
Вес, кг
|0.41
|
Габариты, мм
|400
С этим товаром смотрят
- Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 225 6/6 СВ000000626 сваривает металлические детали толщиной от 1 мм до 7 мм в зависимости от выбора наконечника. Прочная конструкция модели гарантирует безопасность эксплуатации. Инжекторный способ подачи ацетилена обеспечивает стабильную работу инструмента. Горелка поставляется с наконечниками №2 и №3, однако ее конструкция дает возможность также применять наконечники других размеров - от №0 до №4
Преимущества
- Ручная сварка, пайка и нагрев металла
- Горючая смесь - кислород и ацетилен
- Прочная конструкция
- Небольшой вес
- Выходное соединение - М12х1.25
- Диаметр ниппеля - 6/6 мм
- Длина модели - 400 мм
- Вентильная система