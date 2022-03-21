Сварочная горелка Донмет ГВП-246

Пропановая горелка Донмет ГВП-246
Арт. 71263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.21
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Класс товара
|профессиональный
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- Газовоздушная горелка Донмет ГВП 246 ф 6 СВ000000909 использует в качестве рабочего газа пропан. Выходное отверстие с резьбой М12х1.25 препятствует случайному разъединению баллона и модели в процессе эксплуатации. Рабочая температура устройства составляет 700 градусов, что позволяет использовать его для сварки, пайки и нагрева элементов металлоконструкции. Поступление воздуха осуществляется из атмосферы
Преимущества
- Инжекторный принцип работы
- Экономный расход пропана
- Вентильная конструкция
- Простота применения
- Не требует сложного технического обслуживания
- Ниппель диаметром 6 мм