Сварочная горелка Донмет ГВП-246

Преимущества

Инжекторный принцип работы

Экономный расход пропана

Вентильная конструкция

Простота применения

Не требует сложного технического обслуживания

Ниппель диаметром 6 мм

Газовоздушная горелка Донмет ГВП 246 ф 6 СВ000000909 использует в качестве рабочего газа пропан. Выходное отверстие с резьбой М12х1.25 препятствует случайному разъединению баллона и модели в процессе эксплуатации. Рабочая температура устройства составляет 700 градусов, что позволяет использовать его для сварки, пайки и нагрева элементов металлоконструкции. Поступление воздуха осуществляется из атмосферы