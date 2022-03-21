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Сварочная горелка Донмет ГВП-246
4.5
2
1 480 ₽
Горелки газовые
    Пропановая горелка Донмет ГВП-246
    Арт. 71263
    4.5
    2
    Сварочная горелка Донмет ГВП-246

      Пропановая горелка Донмет ГВП-246

      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71263
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.21
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовоздушная горелка Донмет ГВП 246 ф 6 СВ000000909 использует в качестве рабочего газа пропан. Выходное отверстие с резьбой М12х1.25 препятствует случайному разъединению баллона и модели в процессе эксплуатации. Рабочая температура устройства составляет 700 градусов, что позволяет использовать его для сварки, пайки и нагрева элементов металлоконструкции. Поступление воздуха осуществляется из атмосферы

        Преимущества

        • Инжекторный принцип работы
        • Экономный расход пропана
        • Вентильная конструкция
        • Простота применения
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Ниппель диаметром 6 мм