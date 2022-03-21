Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
Арт. X1303070119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.29
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Габариты, мм
|390
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- Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 MINI DM 273 СВ000004569 работает только с медными мундштуками, что гарантирует эффективный отвод тепла от наконечника и длительную работу без перегрева. Инжекторный принцип образования смеси подразумевает подачу ацетилена под низким давлением, что способствует экономии рабочего газа. Горелка широко применяется в коммунальной сфере для ремонта трубопроводов и других бытовых систем. Свариваемая толщина составляет 1-7 мм
Преимущества
- Для ручной сварки, пайки и нагрева
- Возможность применять наконечники от №0 до №4
- Сварка со скоростью до 200 мм/м
- Минимально допустимое рабочее пространство - 40 мм
- Выходное соединение - М12х1.25
- Длина - 390 мм
- Вентильная конструкция
- 2 мунштука в комплекте
- Рабочее давление - 0.01-1.2 кгс/кв см