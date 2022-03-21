Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)

Преимущества

Для ручной сварки, пайки и нагрева

Возможность применять наконечники от №0 до №4

Сварка со скоростью до 200 мм/м

Минимально допустимое рабочее пространство - 40 мм

Выходное соединение - М12х1.25

Длина - 390 мм

Вентильная конструкция

2 мунштука в комплекте

Рабочее давление - 0.01-1.2 кгс/кв см

Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 MINI DM 273 СВ000004569 работает только с медными мундштуками, что гарантирует эффективный отвод тепла от наконечника и длительную работу без перегрева. Инжекторный принцип образования смеси подразумевает подачу ацетилена под низким давлением, что способствует экономии рабочего газа. Горелка широко применяется в коммунальной сфере для ремонта трубопроводов и других бытовых систем. Свариваемая толщина составляет 1-7 мм