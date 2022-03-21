Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
5.0
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
    Арт. X1303070119
    5.0
    2
    Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
    Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
    Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
      Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
      Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)
      Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)

      Горелка Донмет Г2-Мини ДМ 273 6/6 (медные цельнотянутые наконечники 2, 3)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1303070119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.29
      Габариты, мм
      		390
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      310 ₽
      5.0
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
      60 ₽
      Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
      Сопло газовое коническое 345P012012 TBi (12.5 мм)
      375 ₽
      5.0
      Сопло газовое коническое 345P012012 TBi (12.5 мм)
      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
      470 ₽
      5.0
      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
      Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)
      200 ₽
      4.7
      Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)
      Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
      19 ₽
      5.0
      Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      36 ₽
      4.0
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
      65 ₽
      5.0
      Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
      Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)
      510 ₽
      5.0
      Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)
      Хомут червячный 10-16/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 10-16/9 W1
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Цельный наконечник Донмет Г2 3А
      Нет в наличии
      5.0
      Цельный наконечник Донмет Г2 3А
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 MINI DM 273 СВ000004569 работает только с медными мундштуками, что гарантирует эффективный отвод тепла от наконечника и длительную работу без перегрева. Инжекторный принцип образования смеси подразумевает подачу ацетилена под низким давлением, что способствует экономии рабочего газа. Горелка широко применяется в коммунальной сфере для ремонта трубопроводов и других бытовых систем. Свариваемая толщина составляет 1-7 мм

        Преимущества

        • Для ручной сварки, пайки и нагрева
        • Возможность применять наконечники от №0 до №4
        • Сварка со скоростью до 200 мм/м
        • Минимально допустимое рабочее пространство - 40 мм
        • Выходное соединение - М12х1.25
        • Длина - 390 мм
        • Вентильная конструкция
        • 2 мунштука в комплекте
        • Рабочее давление - 0.01-1.2 кгс/кв см