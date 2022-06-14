Горелка Г2-05 (2,3)

Горелка ацетиленовая Г2-05 (наконечники 2,3) горелки сварочные малой мощности предназначены для ручной сварки, пайки и нагрева металлов с применением ацетилено-кислородного пламени. Технические характеристики:Толщина обрабатываемой стали, мм: 1,0-4,0Горючий газ: ацетиленДиаметр рукава, мм: 6/6Габаритные размеры, мм: 480х55х160Масса, кг: 0,85