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Горелка Г2-05 (2,3)
5.0
3
Найти аналог
Горелки газовые
    Горелка Г2-05 (2,3)
    Арт. 71236
    5.0
    3
    Горелка Г2-05 (2,3)

      Горелка Г2-05 (2,3)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71236
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.85
      Габариты, мм
      		480х55х160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка ацетиленовая Г2-05 (наконечники 2,3) горелки сварочные малой мощности предназначены для ручной сварки, пайки и нагрева металлов с применением ацетилено-кислородного пламени. Технические характеристики:Толщина обрабатываемой стали, мм: 1,0-4,0Горючий газ: ацетиленДиаметр рукава, мм: 6/6Габаритные размеры, мм: 480х55х160Масса, кг: 0,85