Предохранительные клапаны, пламегасители
Найдено: 38 товаров
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- 780 ₽M16x1.5LH, 0.14 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- 715 ₽M16x1.5LHТип газа: пропанСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LH
- 930 ₽M16x1.5LH, 0.12 кгТип газа: ацетилен, пропан-бутан, метанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHВес, кг: 0.12
- 700 ₽M16x1.5, 0.11 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- 350 ₽M16x1.5LH, 0.059 кгТип газа: пропанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHВес, кг: 0.059
- 880 ₽M16x1.5, 0.1 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Вес, кг: 0.1
- 700 ₽M16x1.5LH, 0.111 кгТип газа: пропан-бутанСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.5
- Нет в наличииM16x1.5, 0.14 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5LHТип газа: пропанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LH
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.2 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.12 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.5
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.2 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииМ12х1.25, 0.123 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: М12х1.25Выходное соединение: М12х1.25Вес, кг: 0.123
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25Вес, кг: 0.18
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5, 0.127 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Вес, кг: 0.127
- Нет в наличии6.3/9, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: М12х1.25Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииМ12х1.25, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: М12х1.25Выходное соединение: М12х1.25Max рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииТип газа: пропан-бутанСпособ установки: на редуктор
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.1 кгТип газа: пропан, ацетилен, метанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 1.15
- Нет в наличии6.3/9, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5, 0.8 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LHТип газа: пропан-бутанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LH
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииМ12х1.25, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: М12х1.25Выходное соединение: М12х1.25Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииТип газа: пропанСпособ установки: на редуктор
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: М12х1.25 LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.8 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
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