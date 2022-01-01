Газовая подводка – устройство для соединения бытовой техники с источником природного газа. Подойдет для монтажа кухонной плиты. Изготовлена из надежного металлического сплава, отличается устойчивостью к высоким температурам. Выдерживает тест соприкосновения с горячей поверхностью и воздействию масляного тумана.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газовая подводка в городе Ярославль по цене от 150 до 740 рублей. В наличии более 38 наименований. Газовая подводка можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.