Гибкая подводка для газа 3/4"
Найдено: 12 товаров
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- 440 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 315 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 630 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 656 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 330 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 295 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 730 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 441 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- Нет в наличииНазначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- Нет в наличииНазначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- Нет в наличииНазначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя
- Нет в наличииНазначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
Гибкая подводка для газа 3/4" в интернет-магазине «Бигам» по цене от 295 рублей до 740 рублей. В наличии более 12 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.