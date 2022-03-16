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Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
5.0
1
Найти аналог
Газовая подводка
    Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
    Арт. X1691590217
    5.0
    1
    Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
    Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
    Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
      Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
      Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г
      Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г

      Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691590217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подводка сильфонная для газа AYVAZ 3/4-2.0 ВВ используется для подводки газа от трубы к прибору. Подводка выполнена из нержавеющей стали марки AISI316L. Применяется для бытовых газовых плит, газовых колонок, а также для использования подводки на предприятиях. При надлежащей эксплуатации срок службы сильфонной подводки может доходить до 25 лет.

        Преимущества

        • Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004
        • Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
        • Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
        • Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб