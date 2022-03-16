Подводка сильфонная для газа Ayvaz 3/4-2.0 г/г

Преимущества

Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004

Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет

Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях

Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб

Подводка сильфонная для газа AYVAZ 3/4-2.0 ВВ используется для подводки газа от трубы к прибору. Подводка выполнена из нержавеющей стали марки AISI316L. Применяется для бытовых газовых плит, газовых колонок, а также для использования подводки на предприятиях. При надлежащей эксплуатации срок службы сильфонной подводки может доходить до 25 лет.