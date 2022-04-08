Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/ш)

Преимущества

Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004

Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет

Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях

Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб

Сильфонная подводка из нержавеющей стали Ayvaz предназначена для использования в качестве гибких элементов для подачи газа к изделиям бытового и промышленного назначения.