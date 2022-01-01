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Подводка д/газа Ayvaz сильфонная, 3/4-3.0 г/ш
Найти аналог
Газовая подводка
    Подводка д/газа Ayvaz сильфонная, 3/4-3.0 г/ш
    Арт. X1691590221
    Подводка д/газа Ayvaz сильфонная, 3/4-3.0 г/ш

      Подводка д/газа Ayvaz сильфонная, 3/4-3.0 г/ш

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691590221

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкая подводка сильфонного типа для газа AYVAZ ― это гибкие металлические трубы, при помощи которых газ подводится от трубы к прибору.

        Преимущества

        • Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004 
        • Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
        • Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
        • Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб