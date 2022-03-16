Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-2.5, г/г)
5.0
1
Найти аналог
Газовая подводка
    Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-2.5, г/г)
    Арт. X1691590218
    5.0
    1
    Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-2.5, г/г)

      Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-2.5, г/г)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691590218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка сильфонного типа для газа AYVAZ ― это гибкие металлические трубы, при помощи которых газ подводится от трубы к прибору.

        Преимущества

        • Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004
        • Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
        • Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
        • Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газопровода, как это приходится делать при использовании труб