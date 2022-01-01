Обратные клапаны для газовых баллонов
Найдено: 17 товаров
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- 700 ₽M16x1.5, 0.11 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- 700 ₽M16x1.5LH, 0.111 кгТип газа: пропан-бутанСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.5
- Нет в наличииM16x1.5LHТип газа: пропанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LH
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.12 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.5
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: М12х1.25Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииМ12х1.25, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: М12х1.25Выходное соединение: М12х1.25Max рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииТип газа: пропан-бутанСпособ установки: на редуктор
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.1 кгТип газа: пропан, ацетилен, метанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 1.15
- Нет в наличииM16x1.5, 0.8 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LHТип газа: пропан-бутанСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LH
- Нет в наличииМ12х1.25, 0.08 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: М12х1.25Выходное соединение: М12х1.25Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.08 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: М12х1.25 LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.8 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить обратные клапаны для газовых баллонов в городе Ярославль по цене от 174 до 845 рублей. В наличии более 17 наименований. Обратные клапаны для газовых баллонов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.