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Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
350 ₽
Предохра­нительные клапаны, пламегасители
    Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
    Арт. О00000026140
    Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
    Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
    Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
      Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
      Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH
      Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH

      Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026140

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан
      Способ установки
      		на резак/горелку
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить