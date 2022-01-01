Клапан обратный на вход резака/горелки, левая резьба Кедр КО-3Г, пропан, ацетилен, М16х1,5LH

Клапан обратный КЕДР КО-3Г (пропан, ацетилен), на вход резака /горелки, М16х1,5LH левая резьба — предназначен для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов от проникновения в них обратных ударов пламени и предотвращения обратного тока газа.



Преимущества