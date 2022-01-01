Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
Арт. О00000026067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|зажим
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Тип разъема
|нет
- Клемма заземления КЕДР КЗ-50 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к сварочной детали и обеспечивает надежный контакт в месте подключения
Преимущества
- Клеммы заземления надежно закрепляются на свариваемом изделии и минимизируют электрическое сопротивление в месте контакта
- Диапазон сварочного тока - 500А
- Имеет надежную конструкцию (латунь)
- Повышенная долговечность - мощная пружина и толстостенные губки