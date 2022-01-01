Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742

Преимущества

Клеммы заземления надежно закрепляются на свариваемом изделии и минимизируют электрическое сопротивление в месте контакта

Диапазон сварочного тока - 500А

Имеет надежную конструкцию (латунь)

Повышенная долговечность - мощная пружина и толстостенные губки





Клемма заземления КЕДР КЗ-50 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к сварочной детали и обеспечивает надежный контакт в месте подключения