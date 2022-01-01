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Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
570 ₽
Электрододержатели
    Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
    Арт. О00000026067
    Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
    Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
    Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
    Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
      Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
      Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
      Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742
      Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742

      Клемма заземления Кедр КЗ-50 Prime 8011742

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026067

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		зажим
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления КЕДР КЗ-50 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к сварочной детали и обеспечивает надежный контакт в месте подключения

        Преимущества

        • Клеммы заземления надежно закрепляются на свариваемом изделии и минимизируют электрическое сопротивление в месте контакта
        • Диапазон сварочного тока - 500А
        • Имеет надежную конструкцию (латунь)
        • Повышенная долговечность - мощная пружина и толстостенные губки