Преимущества

Широкий диапазон сварочного тока

Литая конструкция: латунь, алюминий

Мощная пружина и толстостенные губки

Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А - предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению и обеспечивает надежный контакт в месте подключения. Также может использоваться для соединения деталей.