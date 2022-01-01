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Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А
770 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А
    Арт. О00000034886
    Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А
    Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А
      Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А
      Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А

      Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034886

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		масса
      Макс. ток, А
      		400
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А - предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению и обеспечивает надежный контакт в месте подключения. Также может использоваться для соединения деталей.

        Преимущества

        • Широкий диапазон сварочного тока
        • Литая конструкция: латунь, алюминий
        • Мощная пружина и толстостенные губки