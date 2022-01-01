Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А
Арт. О00000034886
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип клеммы
|масса
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Макс. ток, А
|400
- Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-40, 400 А - предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению и обеспечивает надежный контакт в месте подключения. Также может использоваться для соединения деталей.
Преимущества
- Широкий диапазон сварочного тока
- Литая конструкция: латунь, алюминий
- Мощная пружина и толстостенные губки