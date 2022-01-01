Клеммы заземления 250А
Найдено: 4 товара
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- 480 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Вес, кг: 0.22
- 395 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Вес, кг: 0.15
- 350 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Макс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 0.22
- 530 ₽Тип сварочной клеммы массаМакс. ток, А: 250Вес, кг: 0.13
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клеммы заземления 250а в городе Ярославль по цене от 350 до 530 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.