Клещи зажимные

Зажимные клещи – устройство для удержания заготовок во время сварочных, слесарных, строительных работ. Оснащены пружинным механизмом с регулируемой шириной захвата. В наличии универсальные модели с короткими полукруглыми губками и специальные с длинными плоскими губками для надежной фиксации любого изделия.

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