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Ручные зажимы

Клещи зажимные

Найдено: 23 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клещи зажимные в городе Ярославль по цене от 280 до 3829 рублей. В наличии более 23 наименований. Клещи зажимные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Стремянка Алюмет М8404
1 883 ₽
Стремянка Алюмет М8404
Молоток Stanley 151489 Blue strike (570 г)
1 710 ₽
Молоток Stanley 151489 Blue strike (570 г)
Слесарные тиски STURM 1075-04-125
5 240 ₽
Слесарные тиски STURM 1075-04-125
Струбцина SPARTA 206715
1 750 ₽
Струбцина SPARTA 206715
Лестница Алюмет 5211
8 209 ₽
Лестница Алюмет 5211
Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип &quot;G&quot; 6-14 мм)
2 980 ₽
Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип &quot;G&quot; 6-14 мм)
Пила GROSS PIRANHA 77600
1 650 ₽
Пила GROSS PIRANHA 77600
Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)
2 080 ₽
Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215283 (450 мм., 7 TPI)
Плоскогубцы STANLEY FATMAX 089866
1 450 ₽
Плоскогубцы STANLEY FATMAX 089866
Кусачки для кабеля STANLEY 089874 "FATMAX"(220 мм)
1 520 ₽
Кусачки для кабеля STANLEY 089874 "FATMAX"(220 мм)
Торцевые кусачки НИЗ 23802313
450 ₽
Торцевые кусачки НИЗ 23802313
Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)
435 ₽
Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)
Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
2 180 ₽
Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
Ручные клещи с фиксатором ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-25, 250мм
1 420 ₽
Ручные клещи с фиксатором ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-25, 250мм
Струбцина KRAFTOOL EXPERT 32011-080-300
720 ₽
Струбцина KRAFTOOL EXPERT 32011-080-300
Струбцина STANLEY FMHT0-83235
2 490 ₽
Струбцина STANLEY FMHT0-83235
Устройство для обжима кабеля Зубр ТТ-7 22669_z01
2 450 ₽
Устройство для обжима кабеля Зубр ТТ-7 22669_z01
Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/6
390 ₽
Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/6
Плоскогубцы Knipex KN-0302160
2 360 ₽
Плоскогубцы Knipex KN-0302160
Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
2 199 ₽
Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
2 580 ₽
Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
Клещи с фиксатором ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-18, 180мм
1 010 ₽
Клещи с фиксатором ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-18, 180мм
Тиски SPARTA 185095
540 ₽
Тиски SPARTA 185095
Тиски STANLEY 183069
3 370 ₽
Тиски STANLEY 183069
Ручной зажим с фиксатором КОБАЛЬТ 647-291, 250 мм
460 ₽
Ручной зажим с фиксатором КОБАЛЬТ 647-291, 250 мм
Мультиметр Sturm MM12031
1 730 ₽
Мультиметр Sturm MM12031
Струбцина STAYER 32095-050-250
560 ₽
Струбцина STAYER 32095-050-250
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-S
1 600 ₽
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-S
Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
4 620 ₽
Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
Плоскогубцы STANLEY 089868 FATMAX
1 690 ₽
Плоскогубцы STANLEY 089868 FATMAX
Слесарные тиски STURM 1075-04-100
3 730 ₽
Слесарные тиски STURM 1075-04-100
Струбцина SPARTA 206685 (250 мм)
1 440 ₽
Струбцина SPARTA 206685 (250 мм)
Струбцина SPARTA 206655 (200 мм)
940 ₽
Струбцина SPARTA 206655 (200 мм)
Струбцина Matrix Master 20402
430 ₽
Струбцина Matrix Master 20402
Струбцина MATRIX MASTER 20407
1 350 ₽
Струбцина MATRIX MASTER 20407
Струбцина MATRIX 20562
400 ₽
Струбцина MATRIX 20562
Струбцина MATRIX 20561
380 ₽
Струбцина MATRIX 20561
Щипцы GROSS 17719 для обжима проводов
3 280 ₽
Щипцы GROSS 17719 для обжима проводов
Сумка для инструмента Matrix 90252, 18 карманов
3 100 ₽
Сумка для инструмента Matrix 90252, 18 карманов
Плоскогубцы ЗУБР 22025-1-20
600 ₽
Плоскогубцы ЗУБР 22025-1-20
Плоскогубцы UNIPRO 16082U
1 129 ₽
Плоскогубцы UNIPRO 16082U
Ручной зажим Jonnesway P30M10A
1 360 ₽
Ручной зажим Jonnesway P30M10A
Ручной зажим с фиксатором Jonnesway P32M05A
1 040 ₽
Ручной зажим с фиксатором Jonnesway P32M05A
Ручной зажим с фиксатором Jonnesway P36M06A
1 140 ₽
Ручной зажим с фиксатором Jonnesway P36M06A
Клещи KNIPEX KN-4004180
2 316 ₽
Клещи KNIPEX KN-4004180
Клещи KNIPEX KN-4114250
2 434 ₽
Клещи KNIPEX KN-4114250
Струбцина STAYER 32095-080-300
815 ₽
Струбцина STAYER 32095-080-300
Ручной зажим Дело Техники 430250
550 ₽
Ручной зажим Дело Техники 430250
Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
1 149 ₽
Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266