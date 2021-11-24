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Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
5.0
1
7 975 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
  • Персональная скидка
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
Арт. Ю00000020934
5.0
1
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
  • Персональная скидка
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200

Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200

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7 975 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000020934
5.0
1

Характеристики

Производитель
Knipex
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
0.28
Габариты, мм
200x115x20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 975 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1396200 - это профессиональные многофункциональные клещи, предназначенные для точной зачистки и снятия изоляции с проводов и кабелей в электромонтажных работах. Инструмент изготовлен из инструментальной стали и оснащен механизмом, который захватывает изоляцию и одновременно удерживает лезвие в сомкнутом состоянии. Благодаря такой конструкции, полное снятие облатки происходит за один цикл сжатия рукояток.

    Преимущества

    • Небольшой вес (280 г)
    • Простота снятия изоляции
    • Отличный результат без специальных навыков и опыта работы
    • Для зачистки алюминиевых или медных проводов диаметром до 15 мм