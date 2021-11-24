Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200

Преимущества

Небольшой вес (280 г)

Простота снятия изоляции

Отличный результат без специальных навыков и опыта работы

Для зачистки алюминиевых или медных проводов диаметром до 15 мм

Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1396200 - это профессиональные многофункциональные клещи, предназначенные для точной зачистки и снятия изоляции с проводов и кабелей в электромонтажных работах. Инструмент изготовлен из инструментальной стали и оснащен механизмом, который захватывает изоляцию и одновременно удерживает лезвие в сомкнутом состоянии. Благодаря такой конструкции, полное снятие облатки происходит за один цикл сжатия рукояток.