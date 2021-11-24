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Многофункциональные электромонтажные клещи Knipex KN-1396200
Арт. Ю00000020934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.28
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Габариты, мм
|200x115x20
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- Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1396200 - это профессиональные многофункциональные клещи, предназначенные для точной зачистки и снятия изоляции с проводов и кабелей в электромонтажных работах. Инструмент изготовлен из инструментальной стали и оснащен механизмом, который захватывает изоляцию и одновременно удерживает лезвие в сомкнутом состоянии. Благодаря такой конструкции, полное снятие облатки происходит за один цикл сжатия рукояток.
Преимущества
- Небольшой вес (280 г)
- Простота снятия изоляции
- Отличный результат без специальных навыков и опыта работы
- Для зачистки алюминиевых или медных проводов диаметром до 15 мм