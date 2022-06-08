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Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Арт. X10191857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.2
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Габариты, мм
|180x75x28
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- Автоматический инструмент для удаления изоляции KNIPEX KN-1262180 предназначен для работы с одножильными, многожильными и тонкими проводами сечением 0.2 - 6 мм2. Он сам подстраивается под разные кабели, что предотвращает возможность их повреждения. Удлиненная головка упрощает ведение работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из пластика, усиленного стекловолокном. Это позволяет достичь высокой прочности инструмента при малом весе.
Преимущества
- Для одножильных, многожильных и тонких проводов сечением 0,2 - 6,0 мм² со стандартной изоляцией
- Самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- Долгий срок службы
- Малый вес (всего 151 г)