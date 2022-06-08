Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180

Преимущества

Для одножильных, многожильных и тонких проводов сечением 0,2 - 6,0 мм² со стандартной изоляцией

Самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение

Долгий срок службы

Малый вес (всего 151 г)

Автоматический инструмент для удаления изоляции KNIPEX KN-1262180 предназначен для работы с одножильными, многожильными и тонкими проводами сечением 0.2 - 6 мм. Он сам подстраивается под разные кабели, что предотвращает возможность их повреждения. Удлиненная головка упрощает ведение работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из пластика, усиленного стекловолокном. Это позволяет достичь высокой прочности инструмента при малом весе.