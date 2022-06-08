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Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
5.0
2
5 172 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
  • Персональная скидка
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Арт. X10191857
5.0
2
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
  • Персональная скидка
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180
Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180

Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1262180

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5 172 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X10191857
5.0
2

Характеристики

Производитель
Knipex
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
0.2
Габариты, мм
180x75x28
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 172 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Автоматический инструмент для удаления изоляции KNIPEX KN-1262180 предназначен для работы с одножильными, многожильными и тонкими проводами сечением 0.2 - 6 мм2. Он сам подстраивается под разные кабели, что предотвращает возможность их повреждения. Удлиненная головка упрощает ведение работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из пластика, усиленного стекловолокном. Это позволяет достичь высокой прочности инструмента при малом весе.

    Преимущества

    • Для одножильных, многожильных и тонких проводов сечением 0,2 - 6,0 мм² со стандартной изоляцией
    • Самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
    • Долгий срок службы
    • Малый вес (всего 151 г)