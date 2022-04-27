Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 250мм (22510-25)

Зажим ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-25 применяется для фиксации и удержания заготовок для удобного проведения слесарно-монтажных, сварочных или ремонтных работ. Может быть использован в качестве разводного или трубного ключа. Благодаря усиленной кованой конструкции и системе коленчатых рычагов, обеспечивается надежная фиксация заготовки и высокое давление опрессовки. Ручные зажимы ЗУБР отличает длительный срок службы, надежный захват и высокое качество выполняемых работ.

Преимущества