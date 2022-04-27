Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 250мм (22510-25)
Арт. 900409
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
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Вес, кг
|0.62
Зажим ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-25 применяется для фиксации и удержания заготовок для удобного проведения слесарно-монтажных, сварочных или ремонтных работ. Может быть использован в качестве разводного или трубного ключа. Благодаря усиленной кованой конструкции и системе коленчатых рычагов, обеспечивается надежная фиксация заготовки и высокое давление опрессовки. Ручные зажимы ЗУБР отличает длительный срок службы, надежный захват и высокое качество выполняемых работ.
Преимущества
- Материал изготовления – кованная Cr-V сталь
- Покрытие – хромоникелевое
- Длина зажима – 250 мм
- Тип – универсальный, для захвата профилированных, круглых или плоских деталей