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Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 250мм (22510-25)
5.0
2
1 420 ₽
Клещи зажимные
    Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 250мм (22510-25)
    Арт. 900409
    5.0
    2
    Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 250мм (22510-25)

      Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 250мм (22510-25)

      1 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 900409
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Вес, кг
      		0.62
      Все характеристики
      1 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Зажим ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 22510-25 применяется для фиксации и удержания заготовок для удобного проведения слесарно-монтажных, сварочных или ремонтных работ. Может быть использован в качестве разводного или трубного ключа. Благодаря усиленной кованой конструкции и системе коленчатых рычагов, обеспечивается надежная фиксация заготовки и высокое давление опрессовки. Ручные зажимы ЗУБР отличает длительный срок службы, надежный захват и высокое качество выполняемых работ.

        Преимущества

        • Материал изготовления – кованная Cr-V сталь
        • Покрытие – хромоникелевое
        • Длина зажима – 250 мм
        • Тип – универсальный, для захвата профилированных, круглых или плоских деталей