Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
Арт. О00000010459
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|сталь
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- Клещи зажимные 250 мм КОБАЛЬТ 647-291 применяют для монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Губки изделия имеют насечки, которые надежно фиксируют деталь
- Приспособление имеет две ручки: одна подвижная, а другая неподвижная
- Клещи изготовлены из хром-ванадиевой стали
- Эргономическая форма ручек изделия комфортабельна при эксплуатации