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Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
5.0
2
460 ₽
Переставные клещи
    Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
    Арт. О00000010459
    5.0
    2
    Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
    Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
      Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
      Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)

      Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010459
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клещи зажимные 250 мм КОБАЛЬТ 647-291 применяют для монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Губки изделия имеют насечки, которые надежно фиксируют деталь
        • Приспособление имеет две ручки: одна подвижная, а другая неподвижная
        • Клещи изготовлены из хром-ванадиевой стали
        • Эргономическая форма ручек изделия комфортабельна при эксплуатации