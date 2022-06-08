Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)

Преимущества

Изготовлены из хромованадиевой стали высокого класса

ФФП-покрытие защищает инструмент от коррозии, тем самым продлевая срок службы

Самостоятельная подгонка под необходимый диаметр обработки

Безопасность

Длина инструмента 240 мм

Переставные саморегулирующиеся клещи 240 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 2243 - это надежный инструмент с высоким ресурсом работы, изготовленный из высококачественной хромованадиевой стали с ФФП-покрытием, который защищает его от коррозии. Наличие саморегулирующегося переставного механизма, подстраивающего инструмент под нужный диаметр предмета, упрощает процесс работы и экономит время. Обрезиненные рукоятки облегчают захват инструмента в руках.