Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)

Переставные клещи Зубр 2243
Арт. Ю00000018861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|240
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Материал губок
|нержавеющая сталь
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- Переставные саморегулирующиеся клещи 240 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 2243 - это надежный инструмент с высоким ресурсом работы, изготовленный из высококачественной хромованадиевой стали с ФФП-покрытием, который защищает его от коррозии. Наличие саморегулирующегося переставного механизма, подстраивающего инструмент под нужный диаметр предмета, упрощает процесс работы и экономит время. Обрезиненные рукоятки облегчают захват инструмента в руках.
Преимущества
- Изготовлены из хромованадиевой стали высокого класса
- ФФП-покрытие защищает инструмент от коррозии, тем самым продлевая срок службы
- Самостоятельная подгонка под необходимый диаметр обработки
- Безопасность
- Длина инструмента 240 мм