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Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
5.0
2
1 810 ₽
Переставные клещи
    Переставные клещи Зубр 2243
    Арт. Ю00000018861
    5.0
    2
    Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
    Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
    Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
    Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
      Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
      Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
      Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)
      Переставные строительные клещи Зубр 2243 (ручной ключ, длина 240 мм)

      Переставные клещи Зубр 2243

      1 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000018861
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		240
      Материал губок
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      1 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные саморегулирующиеся клещи 240 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 2243 - это надежный инструмент с высоким ресурсом работы, изготовленный из высококачественной хромованадиевой стали с ФФП-покрытием, который защищает его от коррозии. Наличие саморегулирующегося переставного механизма, подстраивающего инструмент под нужный диаметр предмета, упрощает процесс работы и экономит время. Обрезиненные рукоятки облегчают захват инструмента в руках.

        Преимущества

        • Изготовлены из хромованадиевой стали высокого класса
        • ФФП-покрытие защищает инструмент от коррозии, тем самым продлевая срок службы
        • Самостоятельная подгонка под необходимый диаметр обработки
        • Безопасность
        • Длина инструмента 240 мм