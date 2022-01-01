Перчатки призваны не только защитить руки от холода, но и сделать комфортным рабочий процесс, осуществляемый в уличных условиях. Они изготовлены из разных материалов – текстиля, натуральной кожи, кожзаменителя, нейлона.

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