Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)

Преимущества

Повышенная плотность вязки

Идеальны для работы с деликатными материалами

Натуральный дышащий материал перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая

Комфорт при работе: выполнены по технологии бесшовной вязки

Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL - предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.