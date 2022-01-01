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Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
60 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
    Арт. Ю00000002372
    Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
    Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
      Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
      Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)

      Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002372

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL - предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.

        Преимущества

        • Повышенная плотность вязки
        • Идеальны для работы с деликатными материалами
        • Натуральный дышащий материал перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая
        • Комфорт при работе: выполнены по технологии бесшовной вязки