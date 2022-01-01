Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
Арт. Ю00000002372
Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL, тонкие, без покрытия, размер L-XL (пара)
Арт. Ю00000002372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Перчатки трикотажные Зубр Комфорт 11450-XL - предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.
Преимущества
- Повышенная плотность вязки
- Идеальны для работы с деликатными материалами
- Натуральный дышащий материал перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая
- Комфорт при работе: выполнены по технологии бесшовной вязки