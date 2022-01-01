Трикотажные перчатки 13 класс вязки
Найдено: 8 товаров
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- 120 ₽полиуретан, полиэстер, 8/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерУтепленные: Нет
- 85 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 120 ₽полиуретан, трикотаж, 7.5/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, трикотажЦвет: белый, розовыйУтепленные: Нет
- 85 ₽нитрил, трикотаж, S-MТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, трикотажЦвет: зеленыйУтепленные: Нет
- 40 ₽хлопок, полиэфир, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 85 ₽полиэстер, 8/SТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстерЦвет: разноцветныйУтепленные: Нет
- 110 ₽нитрил, трикотаж, L-XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, трикотажЦвет: синийУтепленные: Нет
- Нет в наличиинейлон, 8/SТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: разноцветныйУтепленные: Нет
Трикотажные перчатки 13 класс вязки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 45 рублей до 450 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.