Перчатки МБС (маслобензостойкие)
Найдено 15 товаров
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- 110 ₽полиамид, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиамидЦвет: черный, синийДлина, мм: 270Кол-во нитей: 2 нити
- 160 ₽нитрил, нейлон, 11/XXLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, нейлонЦвет: черный
- 130 ₽хлопок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
- 130 ₽нитрил, хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: Нет
- 110 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, синийДлина, мм: 250
- 125 ₽полиамид, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиамидЦвет: черный, синийДлина, мм: 260Кол-во нитей: 2 нити
- 150 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, красныйУтепленные: Нет
- 1 040 ₽трикотаж, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
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- 410 ₽акрил, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрилЦвет: черныйКол-во нитей: 2 нити
- 800 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Персональная скидка
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- 2 400 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Персональная скидка
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- Нет в наличииПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: ПВХЦвет: белый, красныйУтепленные: Нет
- Нет в наличиитрикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Нет в наличиихлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, синий
- Нет в наличиинитрил, хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, хлопокЦвет: белый, желтый
Перчатки МБС (маслобензостойкие) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 88 рублей до 779 рублей. В наличии более 13 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.