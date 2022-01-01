Акриловые перчатки
Найдено 5 товаров
Сортировать по:
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 250 ₽акрил, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: акрилЦвет: оранжевый, синийКол-во нитей: 2 нити
- 170 ₽акрил, трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрил, трикотажЦвет: оранжевыйУтепленные: Да
- 410 ₽акрил, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрилЦвет: черныйКол-во нитей: 2 нити
- 140 ₽акрил, L-XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрилЦвет: белый, синийУтепленные: ДаКол-во нитей: 2 нити
- Нет в наличииакрил, шерсть, спилок, тинсулейт, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрил, шерсть, спилок, тинсулейтЦвет: серый, зеленыйУтепленные: ДаКол-во нитей: 5 нитей
Акриловые перчатки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 105 рублей до 285 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.