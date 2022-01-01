Перчатки с защитой от порезов
Найдено 23 товара
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- 130 ₽хлопок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
- 230 ₽хлопок, спилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилокЦвет: желтый, синийУтепленные: Нет
- 130 ₽нитрил, хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: Нет
- 470 ₽нейлон, лайкра, 11/XXLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлон, лайкраЦвет: красный, черный
- 150 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, красныйУтепленные: Нет
- 1 040 ₽трикотаж, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
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- 990 ₽кожа, спандекс, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: кожа, спандексЦвет: черный, оранжевыйДлина, мм: 250
- 2 400 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Персональная скидка
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- 800 ₽трикотаж, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Персональная скидка
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- 1 090 ₽кожа, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: кожаЦвет: белый
- Нет в наличиинейлон, лайкра, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлон, лайкраЦвет: красный, черный
- Нет в наличиитрикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- Нет в наличиикожа, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: кожаЦвет: белый, оранжевый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: серыйУтепленные: Нет
- Нет в наличиикожа, неопрен, спандекс, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: кожа, неопрен, спандексЦвет: черный, оранжевый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: разноцветныйУтепленные: Да
- Нет в наличиикожа, неопрен, спандекс, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: кожа, неопрен, спандексЦвет: черный, оранжевый
- Нет в наличиикожа, неопрен, спандекс, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: кожа, неопрен, спандексЦвет: черный, оранжевый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: желтый, синийУтепленные: Да
- Нет в наличиикожа, неопрен, спандекс, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: кожа, неопрен, спандексЦвет: черный, оранжевый
- Нет в наличиинитрил, хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, хлопокЦвет: белый, желтый
- Нет в наличиикожа, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: кожаЦвет: белый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: оранжевыйУтепленные: Нет
Перчатки с защитой от порезов в интернет-магазине «Бигам» по цене от 110 рублей до 2 242 рубля. В наличии более 26 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.