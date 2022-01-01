Хлопчатобумажные рабочие перчатки без покрытия
Найдено: 15 товаров
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- 60 ₽хлопок, полиэфир, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белыйДлина, мм: 260Кол-во нитей: 2 нити
- 230 ₽хлопок, спилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилокЦвет: желтый, синийУтепленные: Нет
- 490 ₽хлопок, брезент, кожа, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, брезент, кожаЦвет: белый
- 180 ₽хлопок, спилок, флис, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилок, флисЦвет: серыйУтепленные: Нет
- 670 ₽848 ₽хлопок, кожа, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, кожаЦвет: красный, черный
- -178 ₽
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- 848 ₽хлопок, кожа, 8/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, кожаЦвет: красный, черныйДлина, мм: 280
- Нет в наличиихлопок, неопрен, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, неопренЦвет: желтый, зеленый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: разноцветныйУтепленные: Нет
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: серыйУтепленные: Нет
- Нет в наличиихлопок, брезент, кожа, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, брезент, кожаЦвет: белый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: разноцветныйУтепленные: Да
- Нет в наличиихлопок, кожа, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, кожаЦвет: серый, зеленый
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: желтый, синийУтепленные: Да
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: оранжевыйУтепленные: Нет
- Нет в наличиихлопок, спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, спилокЦвет: серый, зеленыйУтепленные: Нет
Хлопчатобумажные рабочие перчатки без покрытия в интернет-магазине «Бигам» по цене от 46 рублей до 2 090 рублей. В наличии более 12 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.