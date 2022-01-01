В этом разделе представлен богатый выбор защитных перчаток, применяемых в множестве задач: на даче, на стройке, возле дома и на работе. Рукавицы из разных материалов с покрытием отличного качества не станут расходными, прослужат долго и надежно. Товары можно сравнить по желаемым параметрам в личном кабинете магазина «Бигам».