Полиуретановые перчатки
Найдено 7 товаров
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- 120 ₽полиуретан, полиэстер, 8/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерУтепленные: Нет
- 120 ₽полиуретан, трикотаж, 7.5/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, трикотажЦвет: белый, розовыйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйДлина, мм: 275Утепленные: Нет
- 490 ₽полиуретан, нейлон, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, нейлонЦвет: черныйУтепленные: Нет
- 490 ₽полиуретан, нейлон, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, нейлонЦвет: черныйУтепленные: Нет
Полиуретановые перчатки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 85 рублей до 799 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.