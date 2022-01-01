Садовые перчатки зеленые Grinda 11290-L размер L прозрачное PU покрытие (пара)
Арт. О00000039002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные
- Садовые перчатки GRINDA – надежная защита женских рук при работе в саду.
Преимущества
- Полиуретановое покрытие обеспечивает устойчивость ладонной части к проникновению влаги
- Комфортны в использовании благодаря вентиляции тыльной части перчатки
- Эластичны и плотно облегают кисть, что обеспечивает дополнительное удобство
- Надежно защищают руки от грязи и проникновения земли внутрь перчатки
- Сохраняют тактильную чувствительность пальцев благодаря технологии бесшовной вязки