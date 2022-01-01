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Садовые перчатки зеленые Grinda 11290-L размер L прозрачное PU покрытие (пара)
147 ₽
Перчатки трикотажные
    Садовые перчатки зеленые Grinda 11290-L размер L прозрачное PU покрытие (пара)
    Арт. О00000039002
    Садовые перчатки зеленые Grinda 11290-L размер L прозрачное PU покрытие (пара)

      Садовые перчатки зеленые Grinda 11290-L размер L прозрачное PU покрытие (пара)

      147 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039002

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные
      Все характеристики
      147 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые перчатки GRINDA – надежная защита женских рук при работе в саду.

        Преимущества

        • Полиуретановое покрытие обеспечивает устойчивость ладонной части к проникновению влаги
        • Комфортны в использовании благодаря вентиляции тыльной части перчатки
        • Эластичны и плотно облегают кисть, что обеспечивает дополнительное удобство
        • Надежно защищают руки от грязи и проникновения земли внутрь перчатки
        • Сохраняют тактильную чувствительность пальцев благодаря технологии бесшовной вязки