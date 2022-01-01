Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)

Преимущества

Ладонная часть перчатки надежно защищена от проникновения влаги и грязи

Тонкая и прочная перчатка хорошо пропускает воздух, позволяя комфортно работать длительное время

Эластичны и плотно облегают кисть, что обеспечивает дополнительный комфорт

Садовые перчатки Grinda с прозрачным нитриловым покрытием – надежная защита и комфорт для женских рук при работе в саду.