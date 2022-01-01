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Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
110 ₽
Перчатки трикотажные
    Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
    Арт. Ю00000002332
    Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
    Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
      Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
      Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)

      Садовые перчатки зеленые Grinda 11295-S размер S-M, прозрачное нитриловое покрытие (пара)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002332

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые перчатки Grinda с прозрачным нитриловым покрытием – надежная защита и комфорт для женских рук при работе в саду.

        Преимущества

        • Ладонная часть перчатки надежно защищена от проникновения влаги и грязи
        • Тонкая и прочная перчатка хорошо пропускает воздух, позволяя комфортно работать длительное время
        • Эластичны и плотно облегают кисть, что обеспечивает дополнительный комфорт