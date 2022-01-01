Трикотажные перчатки 7 класс вязки
Найдено: 3 товара
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- 110 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйУтепленные: Да
- 230 ₽Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)полиэстер, трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, трикотажЦвет: оранжевыйУтепленные: Нет
- 130 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйДлина, мм: 270Утепленные: Да
Трикотажные перчатки 7 класс вязки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 65 рублей до 204 рубля. В наличии более 3 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.