Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
Арт. Ю00000002312
Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
Арт. Ю00000002312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Перчатки незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Они защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Трикотажные перчатки ЗУБР с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием оптимальны для работ со скользкими поверхностями.
Преимущества
- Сетчатое покрытие обеспечивает надежный захват на гладких и скользких поверхностях
- Перчатки выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что придает дополнительный комфорт при работе
- Двустороннее покрытие покрытия позволяет носить перчатку как на левой, так и на правой руке
- Дышащий материал перчаток позволяет работать в них не снимая длительное время