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Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
230 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
    Арт. Ю00000002312
    Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
    Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
    Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
      Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
      Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)
      Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)

      Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002312

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Перчатки незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Они защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Трикотажные перчатки ЗУБР с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием оптимальны для работ со скользкими поверхностями.

        Преимущества

        • Сетчатое покрытие обеспечивает надежный захват на гладких и скользких поверхностях
        • Перчатки выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что придает дополнительный комфорт при работе
        • Двустороннее покрытие покрытия позволяет носить перчатку как на левой, так и на правой руке
        • Дышащий материал перчаток позволяет работать в них не снимая длительное время