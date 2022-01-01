Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)

Преимущества

Сетчатое покрытие обеспечивает надежный захват на гладких и скользких поверхностях

Перчатки выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что придает дополнительный комфорт при работе

Двустороннее покрытие покрытия позволяет носить перчатку как на левой, так и на правой руке

Дышащий материал перчаток позволяет работать в них не снимая длительное время

Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Перчатки незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Они защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Трикотажные перчатки ЗУБР с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием оптимальны для работ со скользкими поверхностями.