Перчатки с пвх в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 рублей до 703 рубля. В наличии более 13 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.