Перчатки с пвх
Найдено: 4 товара
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- 25 ₽хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, ПВХЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 23 ₽полиэстер, хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, хлопок, ПВХЦвет: черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- Нет в наличииПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: ПВХЦвет: белый, красныйУтепленные: Нет
- Нет в наличииполиэстер, хлопок, ПВХТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, хлопок, ПВХЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 10 нитей
Перчатки с пвх в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 рублей до 703 рубля. В наличии более 13 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.