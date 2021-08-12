Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)

Преимущества

Высококачественное пвх покрытие на рабочей поверхности перчатки имеет рисунок в форме волн

В перчатках хб с пвх волной обеспечивается полный воздухообмен, поскольку тыльная сторона изделия свободна от пвх

Благодаря плотной вязке, перчатки устойчивы к истиранию, пвх покрытие придает перчаткам долговечность, а рукам дополнительную защиту от порезов и уколов острыми углами и арматурой

Плотная манжета, связанная в виде резинки имеет по краю окантовку из специальной нити, которая препятствует роспуску изделия

Перчатки хб с пвх относятся к классу средств индивидуальной защиты (СИЗ). Рабочие перчатки с пвх напылением «волна» созданы из натуральной хлопчатобумажной пряжи. Данные перчатки идеально подходят для выполнения точных работ, поскольку не сковывают движения пальцев рук. Изделие способно надежно защитить руки от бытовых загрязнений и механических повреждений. Благодаря этому перчатки можно использовать при механосборочных, строительных или сельскохозяйственных работах. Перчатки с пвх покрытием показывают высокую износостойкость при механических воздействиях, а благодаря натуральному хб материалу, который непосредственно контактирует с кожей рук, они не вызывают аллергию или раздражение, способствуя высокой степени комфорта при их использовании.