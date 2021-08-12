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Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)
5.0
1
25 ₽
Перчатки трикотажные
    Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)
    Арт. Х15228
    5.0
    1
    Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)

      Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15228
      5.0
      1

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, для точных работ, хозяйственные
      Материал
      		хлопок
      Размер
      		9/L
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки хб с пвх относятся к классу средств индивидуальной защиты (СИЗ). Рабочие перчатки с пвх напылением «волна» созданы из натуральной хлопчатобумажной пряжи.  Данные перчатки идеально подходят для выполнения точных работ, поскольку не сковывают движения пальцев рук. Изделие способно надежно защитить руки от бытовых загрязнений и механических повреждений. Благодаря этому перчатки можно использовать при механосборочных, строительных или сельскохозяйственных работах. Перчатки с пвх покрытием показывают высокую износостойкость при механических воздействиях, а благодаря натуральному хб материалу, который непосредственно контактирует с кожей рук, они не вызывают аллергию или раздражение, способствуя высокой степени комфорта при их использовании.

        Преимущества

        • Высококачественное пвх покрытие на рабочей поверхности перчатки имеет рисунок в форме волн
        • В перчатках хб с пвх волной обеспечивается полный воздухообмен, поскольку тыльная сторона изделия свободна от пвх
        • Благодаря плотной  вязке, перчатки устойчивы к истиранию, пвх покрытие придает перчаткам долговечность, а рукам дополнительную защиту от порезов и уколов острыми углами и арматурой
        • Плотная манжета, связанная в виде резинки имеет по краю окантовку из специальной нити, которая препятствует роспуску изделия